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Православные верующие празднуют Крещение Господне

Общество 19.01.2018 | 07:03
Фото из архива
Фото из архива

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Православные верующие сегодня празднуют Святое Богоявление, Крещение Господне - один из великих непереходящих двунадесятых праздников.

Он установлен в память о крещении Иисуса Христа в реке Иордан. Из Евангелия известно, что Иоанн Креститель, призывая народ к покаянию, крестил людей в водах Иордана. Иоанн считал себя недостойным крестить Иисуса Христа и стал удерживать его, говоря: "Мне надобно креститься от Тебя и Ты ли приходишь ко мне?" Но Иисус ответил ему, что так надлежит совершиться правде. Тогда Иоанн повиновался и крестил Иисуса.

Известно, что при крещении Спасителя Бог явил себя миру в трех лицах своего Божества: Бог Сын - Иисус Христос принимал крещение в Иордане, Дух Святой сошел на него в виде голубя, Бог Отец засвидетельствовал Иисуса Христа гласом с неба: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение". Поэтому Крещение по-другому называют Богоявлением.

Праздник начинается еще вечером 18 января, когда все православные отмечают Крещенский сочельник, во время которого, после литургии в храмах, совершается освящение воды. Второй раз вода освящается в сам праздник Богоявления. Люди верят, что в это время вода приобретает целебные свойства и сохраняет их на протяжении года. Ее дают пить тяжелобольным, ею освящают храмы и дома.

До наших дней сохранилась традиция окунаться на Крещение в прорубь. Считается, что во время обряда в воде, являющейся источником новой жизни, человек умирает для греха и воскресает для Бога.-0-

ФОТОРЕПОРТАЖ: Сотрудники МЧС провели крещенское купаниеФОТОРЕПОРТАЖ: Сотрудники МЧС провели крещенское купание
18 января вечером после захода солнца сотрудники МЧС по традиции провели крещенское купание - окунулись в прорубь на Цнянском водохранилище.

ФОТОФАКТ: Крещенские купания на Юбилейном озере в Гродненском районеФОТОФАКТ: Крещенские купания на Юбилейном озере в Гродненском районе
В Гродно традиционно основным местом для купания стало озеро Юбилейное, где в районе спасательной станции уже готова и оборудована прорубь.

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православие, религиозный праздник
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