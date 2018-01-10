10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздничные мероприятия к 100-летию органов пограничной службы начались с гашения специальной марки, передает корреспондент БЕЛТА.

Церемонию гашения марки "100-летие органов пограничной службы Беларуси" провели сегодня председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо и министр связи и информатизации Сергей Попков. Глава пограничного ведомства отметил, что это первое мероприятие, приуроченное к 100-летию органов пограничной службы. "Эта марка до празднования юбилея 28 мая разлетится по всему миру, ею воспользуются филателисты. Всего же в течение года подобных праздничных событий будет много", - сказал Анатолий Лаппо. Он также добавил, что к 100-летию ведомства уже подготовлена и утверждена Президентом юбилейная медаль.

Анатолий Лаппо

Министр связи и информатизации Сергей Попков в свою очередь подчеркнул, что выпуск почтовой марки к 100-летию пограничной службы - это знаковое мероприятие, такие события всегда отмечаются выпуском художественных изделий в миниатюре. Он также отметил взаимодействие двух ведомств. "Минсвязи содействовало и будет содействовать дальнейшему развитию инженерной инфраструктуры границы, что позволит в полной мере обеспечить защиту границы страны, мир и покой наших граждан. В рамках госпрограммы по цифровой экономике мы серьезно взаимодействуем по вопросам инженерного обустройства наших границ, и это взаимодействие будет продолжено", - сказал министр.

Сергей Попков

Почтовый проект, состоящий из художественной марки, конверта "Первый день" и специального памятного штемпеля был подготовлен Министерством связи и информатизации, предприятием "Белпочта" в сотрудничестве с Государственным пограничным комитетом Беларуси. Дизайн - Татьяны Кузнецовой, тираж марки составил 72 тыс.

Пограничное ведомство и Минсвязи сотрудничают на протяжении многих лет. Благодаря министерству обеспечено стабильное финансирование строительства новых объектов интегрированной охраны Государственной границы, которые оснащаются передовыми и эффективными техническими средствами. Сегодня все объекты органов пограничной службы, находящиеся на значительном удалении друг от друга, объединены широкополосной устойчивой сетью передачи данных. Общей работой двух ведомств значительно усилено присутствие операторов услуг электросвязи в пограничных районах. Многие работники связи, проживающие в пограничье, активно участвуют в охране границы, являются членами добровольных дружин.

Столетие пограничной службы в Беларуси отметят 28 мая. В этот день в 1918 году декретом Совета Народных Комиссаров была учреждена пограничная охрана границы РСФСР. Именно эту дату считают точкой отсчета своей истории белорусские пограничники.-0-

Фото Геннадия Жинкова