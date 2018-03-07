Праздник начинается здесь: тест о 8 Марта

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Лукашенко соотечественницам: ваши женственность и очарование делают нашу жизнь ярче и краше
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Золотовалютные резервы Беларуси в феврале выросли на 9,5% до $7,1 млрд
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Директор Парка высоких технологий Всеволод Янчевский: в новой цифровой экономике самой главной станет способность к воображению
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Игра таланта и вдохновения
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Минстройархитектуры расширит сотрудничество с Россией и Украиной
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Российская компания инвестирует $1 млн в модернизацию производства Гродненского стеклозавода
13:35
Регионы
Шести женщинам Могилевской области вручены ордена Матери
13:33
Регионы
Доллар и российский рубль на торгах 7 марта подешевели, евро подорожал
13:32
Экономика
Решение по ходатайству ФК "Крумкачы" АБФФ планирует принять 10 марта
13:15
Спорт
Потерпевшие по делу "Калипсо Тур" предъявили иски о возмещении имущественного ущерба
13:02
Происшествия
Российский художник выполнил эмблему ЧМ-2018 по футболу на срезе рисового зернышка
12:56
Калейдоскоп
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12:49
Спорт
Мужчина во время оформления в "Привалке" попытался несанкционировано выехать из пункта пропуска
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В Национальном аэропорту Минск задержан российский криминальный авторитет
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Работа системы АИС "Расчет" восстановлена
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Общество
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12:28
Спорт
В Саудовской Аравии женщинам разрешили учиться на авиадиспетчеров
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Белорусская продукция деревообработки представлена на выставке в Польше
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Акцию "8 Марта - день улыбок" провели инспекторы ГАИ в Минске
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Более 500 мероприятий проведут пионеры Гомельской области по случаю 8 Марта
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Праздник начинается здесь: тест о 8 Марта
Общество
07.03.2018 | 09:04
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8 Марта
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Новый резидент СЭЗ "Минск" организует производство полимерно-песчаного композита
УП "Экорес" осваивает выпуск ПЭТ-хлопьев
Компания "Нативита" поддержит инновационные проекты в сфере биотехнологий
"Интеграл" рассматривает возможность объединения с российскими предприятиями
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Экономика
Золотовалютные резервы Беларуси в феврале выросли на 9,5% до $7,1 млрд
Минстройархитектуры расширит сотрудничество с Россией и Украиной
Доллар и российский рубль на торгах 7 марта подешевели, евро подорожал
Происшествия
Потерпевшие по делу "Калипсо Тур" предъявили иски о возмещении имущественного ущерба
Мужчина во время оформления в "Привалке" попытался несанкционировано выехать из пункта пропуска
В Национальном аэропорту Минск задержан российский криминальный авторитет
Регионы
Шести женщинам Могилевской области вручены ордена Матери
Российская компания инвестирует $1 млн в модернизацию производства Гродненского стеклозавода
Акцию "8 Марта - день улыбок" провели инспекторы ГАИ в Минске
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Мощный толчок развитию регионов может дать крупный бизнес
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Беларуси и России нужно усовершенствовать механизм разрешения споров по поставкам продовольствия
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Требования к сотрудникам милиции создают условия для развития всей системы правопорядка
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Депутаты должны больше внимания уделять поддержке малого и среднего бизнеса на селе
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Резервы роста экономики в создании новых предприятий и обеспечении занятости
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Ученые реализуют союзную программу по микро- и оптоэлектронике "Луч"
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Как сенатор, чья малая родина оказалась в зоне отселения, помогает пострадавшим от ЧАЭС районам
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Новое в охране труда - ответ на требования времени
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Об "Идоле", шляпе Джексона и воспитании детей
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Корпоративное управление в развитии: каким должен быть независимый директор
Интервью
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Новые горизонты летнего музыкально-туристического сезона в Минске
Интервью
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Вооруженные Силы Беларуси отвечают современным реалиям обеспечения национальной безопасности
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Откушу себе палец...?
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Иван Карчевский
Новое в охране труда - ответ на требования времени
Комментарии
Александр Мелешко
Белорусские ученые работают над инновационными методами иммунотерапии онкозаболеваний
Комментарии
Николай Казак
Ученые реализуют союзную программу по микро- и оптоэлектронике "Луч"
Мнения
Николай Шерстнев
Мощный толчок развитию регионов может дать крупный бизнес
Интервью
Эдгард Запашный
Об "Идоле", шляпе Джексона и воспитании детей
Спорт
Футболисты "Ливерпуля" и "Реала" первыми вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов
Решение по ходатайству ФК "Крумкачы" АБФФ планирует принять 10 марта
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Новая скрытая функция обнаружена в Instagram
Культура
Работы по консервации Кревского и Гольшанского замков будут продолжены
Подготовка в Минске бродвейского мюзикла "Недалеко от нормы" заняла три года
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В мире
При крушении Ан-26 в Сирии погибли генерал-майор и 26 офицеров
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Опубликован трейлер фильма про повзрослевшего Кристофера Робина и Винни-Пуха
Российский художник выполнил эмблему ЧМ-2018 по футболу на срезе рисового зернышка
Собака укусила актера во время спектакля, но он мужественно доиграл сцену
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5 марта
Применение норм декрета №7 в области охраны окружающей среды
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15 февраля
Особенности применения организациями упрощенной системы налогообложения в 2018 году
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Елена Живицкая,
Виктор Анищик,
Николай Карницкий,
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Реализация программы подготовки кадров для атомной отрасли Беларуси
Все брифинги
Брифинг
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Сергей Рахманов
23 ноября
Заседание Парламентской ассамблеи ЦЕИ: повестка дня
Брифинг
Ольга Луговская,
Александр Трифонов,
Аркадий Аронов,
Александр Парфенов
8 ноября
Стресс-тесты Белорусской АЭС: первые итоги
Брифинг
Владимир Улахович
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Белорусско-индийское деловое сотрудничество
Брифинг
Лариса Емельянчик,
Анна Рысевец,
Алексей Желенков,
Надежда Онуфриева
11 августа
Предварительные итоги летней оздоровительной кампании
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10 июля
XIX Всемирный конгресс русской прессы "Партнерство во имя будущего: приоритеты современной цивилизации"
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Круглый стол
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Геннадий Каленов,
Владимир Устинович
24 января
Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол
Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков
17 января
Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы
Круглый стол
Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич
28 ноября
Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства?
Круглый стол
Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда
22 ноября
Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол
Вадим Гигин,
Виталий Мисевец,
Тамара Вятская,
Яков Алексейчик,
Дмитрий Шамко
1 ноября
Революция 1917 года: взгляд через столетие. Круглый стол газеты "7 дней"
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Пресс-конференция
Валентина Дынич,
Татьяна Якубович,
Элина Брага,
Наталья Синишова
27 февраля
Какие бренды выбирает белорусская молодежь? Итоги социологического исследования
Пресс-конференция
Андрей Зубков
22 февраля
Что ждет белорусскую глубинку?
Пресс-конференция
Сергей Малышко
22 февраля
Совершенствование медицинского обслуживания в Минске
Пресс-конференция
Юрий Бондарь,
Владимир Спиваков,
Максим Берин,
Алексей Скрипко
9 февраля
V международный фестиваль "Владимир Спиваков приглашает…"
Пресс-конференция
Цуй Цимин,
Александр Бадак,
Микола Метлицкий
8 февраля
Китайская поэзия: поэтический портрет ХХ века
Пресс-центр
Онлайн-конференция
Ольга Сазонова,
Елена Корякина,
Андрей Шахэмиров
5 марта
Применение норм декрета №7 в области охраны окружающей среды
Пресс-конференция
Валентина Дынич,
Татьяна Якубович,
Элина Брага,
Наталья Синишова
27 февраля
Какие бренды выбирает белорусская молодежь? Итоги социологического исследования
Пресс-конференция
Андрей Зубков
22 февраля
Что ждет белорусскую глубинку?
Пресс-конференция
Сергей Малышко
22 февраля
Совершенствование медицинского обслуживания в Минске
Онлайн-конференция
Ирина Луферчик
15 февраля
Особенности применения организациями упрощенной системы налогообложения в 2018 году
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Порядок на маршруте
«Через Великий пост мы приближаемся к Богу»
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Экономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
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Беларуская Думка
Андрей РАВКОВ. Армия белорусского народа
Иван РОМАНОВИЧ. Либерализация системы контроля не означает бесконтрольность
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. На пороге четвертой промышленной
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