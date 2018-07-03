Празднование Дня Независимости в Беларуси завершилось салютом

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздничные салюты отгремели в столице и областных центрах, завершив празднование Дня Независимости, сообщает БЕЛТА.
В Минске праздничный салют прогремел в шести точках: парке 50-летия Победы у стелы, на улице Пригородной, в аэропорту Минск-1, на пустырях в районе Чижовского кладбища и около водохранилища Дрозды, в военном городке - микрорайон Уручье. Наиболее динамично и красочно он прошел вблизи стелы "Минск - город-герой". Личный состав патрульно-салютных подразделений Минской комендатуры подготовил особую программу - 10-минутное красочное воздушное шоу без перерывов между залпами.
Беларусь масштабно отпраздновала День Независимости. Основным событием стали парад войск Минского гарнизона и массовое театрализованное представление "Мой родны кут" у стелы "Минск - город-герой". В параде было задействованы более 4 тыс. военнослужащих и 250 единиц боевой техники, представлены 19 пеших и 23 механизированных парадных расчетов. Вечером на площадке у стелы состоялся гала-концерт "Беларусь - адзiная Радзiма". Кульминацией программы стала традиционная акция "Споем гимн вместе".
Праздничные акции, концерты, шествия и другие мероприятия по случаю Дня Независимости прошли также во всех регионах страны.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3142 BYN
|2.302 BYN
|2.332 BYN
|USD
|1.9898 BYN
|1.982 BYN
|1.997 BYN
|RUB
|3.1705 BYN
|3.14 BYN
|3.18 BYN