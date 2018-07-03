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Празднование Дня Независимости в Беларуси завершилось салютом

Общество 03.07.2018 | 23:15
День Независимости Новости темы День Независимости
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3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздничные салюты отгремели в столице и областных центрах, завершив празднование Дня Независимости, сообщает БЕЛТА.

В Минске праздничный салют прогремел в шести точках: парке 50-летия Победы у стелы, на улице Пригородной, в аэропорту Минск-1, на пустырях в районе Чижовского кладбища и около водохранилища Дрозды, в военном городке - микрорайон Уручье. Наиболее динамично и красочно он прошел вблизи стелы "Минск - город-герой". Личный состав патрульно-салютных подразделений Минской комендатуры подготовил особую программу - 10-минутное красочное воздушное шоу без перерывов между залпами.

Беларусь масштабно отпраздновала День Независимости. Основным событием стали парад войск Минского гарнизона и массовое театрализованное представление "Мой родны кут" у стелы "Минск - город-герой". В параде было задействованы более 4 тыс. военнослужащих и 250 единиц боевой техники, представлены 19 пеших и 23 механизированных парадных расчетов. Вечером на площадке у стелы состоялся гала-концерт "Беларусь - адзiная Радзiма". Кульминацией программы стала традиционная акция "Споем гимн вместе".

Праздничные акции, концерты, шествия и другие мероприятия по случаю Дня Независимости прошли также во всех регионах страны.-0-

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Минск, праздник
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