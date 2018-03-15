15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатели исполкомов проходят в Военной академии курсы по территориальной обороне, сообщили БЕЛТА в Минобороны.

На факультете Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии на плановой основе с 12 по 16 марта с председателями районных и городских исполнительных комитетов проводятся очередные курсы "Территориальная оборона". "Данные курсы - неотъемлемая часть многоуровневой системы подготовки должностных лиц местных исполнительных и распорядительных органов по вопросам территориальной обороны. Их проведение обусловлено в первую очередь необходимостью поддержания на должном уровне индивидуальной подготовки руководящего состава райисполкомов по вопросам обеспечения военной безопасности государства с учетом современных рисков и угроз", - отметили в министерстве.

На занятиях изучаются руководящие документы по вопросам территориальной обороны, порядок формирования штаба района территориальной обороны и воинских частей территориальных войск. При этом основное внимание уделяется вопросу организации подготовки и ведения территориальной обороны в районе.

В конце обучения председатели районных исполнительных комитетов сдадут зачет, по итогам которого им вручат свидетельства об обучении на курсах "Территориальная оборона".-0-