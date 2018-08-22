Представители 497 профессий смогут получить разряд только после переподготовки

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители 497 профессий смогут получить квалификационный разряд только после переподготовки. Это предусмотрено постановлением Министерства образования и Министерства труда и социальной защиты от 1 августа 2018 года № 84/63, сообщает БЕЛТА со ссылкой на
Постановлением утвержден перечень профессий, по которым присвоение квалификационного разряда (класса, категории) по профессии возможно только по результатам освоения образовательной программы переподготовки рабочих (служащих).
В перечень вошли, в частности, профессии аппаратчика в различных сферах производства, взрывника (мастер-взрывник), водителя боевых и специальных машин, гравера, машиниста, наладчика и оператора определенных видов технических устройств - всего 497 профессий в соответствии с Общегосударственным классификатором с указанием присваиваемого квалификационного разряда (класса, категории) по результатам переподготовки.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-
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