Представители Администрации Президента проведут выездные приемы граждан в ноябре

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство и должностные лица Администрации Президента Беларуси проведут в ноябре выездные приемы граждан и юридических лиц в регионах, сообщает БЕЛТА.

Такая форма контактов с гражданами, трудовыми коллективами - одна из самых удобных и востребованных форм среди населения. Она позволяет не только узнавать и решать важные для людей вопросы, но и мониторить ситуацию на местах, оценивать работу местной вертикали власти, подчеркнули в Администрации. В первой декаде ноября приемы пройдут в Брестской, Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областях.

Так, заместитель главы Администрации Президента Николай Снопков 9 ноября встретится с жителями региона в Быховском райисполкоме.

Первый заместитель начальника главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц - начальник управления письменных и электронных обращений Кристина Поболь проведет прием в Кореличском райисполкоме 1 ноября.

Начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Григорий Шлык примет граждан в Клецком райисполкоме 2 ноября.

На 5 ноября в Столинском райисполкоме запланирован прием заместителем начальника главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц - заведующим личным приемом Игорем Ломоносовым.

В Толочинском райисполкоме 6 ноября состоится прием граждан заместителем начальника главного идеологического управления - начальником управления идеологии и информационной политики Наталией Марченко.

Заместитель начальника главного идеологического управления - начальник управления социальной политики Наталья Красочка 8 ноября проведет прием в Барановичском горисполкоме.

Выездной прием в Костюковичском райисполкоме проведет 9 ноября заместитель начальника управления письменных и электронных обращений главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Алексей Бабицкий.

Записаться на прием можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполнительных комитетов.

Все мероприятия состоятся с 10.00 до 13.00. Проблемы будут рассматриваться и решаться как на месте, так и, в случае необходимости, после приема с привлечением республиканских органов управления.

После 10 ноября 2018 года выездные приемы продолжатся.-0-