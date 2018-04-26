Представители Беларуси примут участие в конференции Международной ассоциации прокуроров в ЮАР

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители Генеральной прокуратуры Беларуси примут участие в конференции Международной ассоциации прокуроров (МАП), которая пройдет 9-13 сентября в Йоханнесбурге (Южно-Африканская Республика), сообщил журналистам генпрокурор Александр Конюк перед встречей с президентом МАП Герхардом Ярошем, передает корреспондент БЕЛТА.

МАП каждый год проводит конференцию и общее собрание ассоциации, региональные конференции и форумы. Последняя конференция с 10 по 14 сентября 2017 года прошла в Пекине (Китай). Участником очередной конференции (в ЮАР) традиционно будет и Беларусь.

Александр Конюк отметил, что в следующем году, возможно, региональная конференция пройдет в Беларуси. "Это будет впервые. Осталось решить некоторые моменты. Конференция состоится, если МАП примет такое решение", - сказал генпрокурор.

Что касается в целом сотрудничества Белорусской ассоциации прокурорских работников с МАП, оно многогранно, добавил генпрокурор. Представители от Беларуси участвуют во множестве тренингов и конференций, которые проходят на различные темы. Подобные встречи полезны тем, что дают возможность коллегам из разных стран обменяться опытом.

Президент МАП Герхард Ярош, который впервые посещает Беларусь с рабочим визитом, в общении с журналистами добавил, что преступления не останавливаются на границе, поэтому сотрудничество прокуроров из разных стран является очень важным. "Я очень рад быть здесь. У нас есть возможность обсудить дальнейшее развитие сотрудничества с Беларусью, а также международное сотрудничество прокуроров в целом. Я надеюсь, что такое взаимодействие поможет обществу более эффективно бороться с преступностью", - заявил он.

Во время рабочей встречи Александр Конюк и Герхард Ярош обсудят вопросы противодействия организованной преступности, коррупции, повышения эффективности международного сотрудничества в уголовно-правовой сфере, развития законодательства, продвижения профессиональных интересов прокурорского корпуса, обменяются мнениями о наиболее проблемных аспектах прокурорской деятельности.

Международная ассоциация прокуроров является неправительственной и неполитической организацией. Она объединяет представителей прокурорского корпуса из 172 стран. Ключевые цели МАП - способствовать эффективному, беспристрастному и оперативному уголовному преследованию, содействовать применению высоких стандартов отправления правосудия, помогать прокурорам в организации сбора доказательной базы по уголовным делам в иностранных юрисдикциях. "Подготовлено большое количество учебных материалов, которые доступны как в интернете, так и в печатном виде, - отметил Герхард Ярош. - У нас есть разветвленная сеть прокурорских работников по всему миру, поэтому если прокурору из Беларуси нужна будет помощь, например, коллеги из Канады, мы с помощью сети МАП сможем найти человека в Канаде, который поможет".-0-