Представители госорганов Беларуси и зарубежных стран обсудят развитие правовой информатизации

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальной библиотеке Беларуси 17 мая пройдет VI Международная научно-практическая конференция "Информационные технологии и право (Правовая информатизация - 2018)", сообщили БЕЛТА в Национальном центре правовой информации Беларуси.

В мероприятии примут участие представители государственных органов и организаций Беларуси и зарубежных стран, международных организаций, общественных объединений, научные работники, профессорско-преподавательский состав учреждений образования, аспиранты, соискатели, специалисты в сфере юриспруденции и информатизации, библиотечного дела. Ожидается около 300 участников, в числе которых представители семи государств: Азербайджана, Казахстана, Китая, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана. Среди международных организаций будут представители Совета Европы, Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), ПРООН Беларуси.

В рамках конференции пройдут пленарное и четыре секционных заседания, на которых планируется обсуждение актуальных вопросов развития информатизации правовой сферы в Беларуси и за рубежом, в том числе правовой информатизации и информатизации судебной, адвокатской и нотариальной деятельности, исполнения судебных решений. Также будет рассмотрен национальный и зарубежный опыт в сфере обеспечения доступа граждан к правовой информации.

Организаторами мероприятия выступают Национальный центр правовой информации Беларуси, Верховный суд, Министерство юстиции, Белорусская республиканская коллегия адвокатов, Белорусская нотариальная палата и Национальная библиотека Беларуси.-0-