Представители СК и ФБР обсудили взаимодействие в борьбе с транснациональной преступностью

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители Следственного комитета Беларуси и Федерального бюро расследований США на встрече в Минске обсудили взаимодействие ведомств в борьбе с транснациональной преступностью. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Рабочая встреча с представителями ФБР прошла сегодня в центральном аппарате Следственного комитета. "Это третий визит в Следственный комитет представителей бюро в текущем году. В развитие ранее достигнутых договоренностей были затронуты вопросы, связанные с совершенствованием методов следственной работы и механизма взаимодействия ведомств в борьбе с транснациональной преступностью, - рассказали в СК. - Стороны также условились продолжить практику обмена представляющей взаимный интерес информацией".

Белорусская и американская стороны продолжают развитие сотрудничества в соответствии с подписанным в Вашингтоне в январе 2018 года меморандумом о взаимопонимании между Следственным комитетом Беларуси и ФБР.-0-