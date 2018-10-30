Премьер-министр Молдовы пообещал тысячному пассажиру из Минска экскурсию в правительство

30 октября, Кишинев /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Молдовы Павел Филип пообещал тысячному пассажиру нового рейса "Белавиа" из Минска экскурсию в правительство страны. Об этом он заявил сегодня журналистам на презентации рейса Минск-Кишинев-Минск в аэропорту Кишинева, передает корреспондент БЕЛТА.

"Тысячный номер - пассажир прямого рейса из Минска - будет принят в правительстве. Также мы предоставим возможность посетить один из лучших винзаводов", - сказал Павел Филип.

Премьер-министр Молдовы сегодня будет среди первых пассажиров рейса из Кишинева в Минск. Вместе с ним едет правительственная делегация, которая обсудит в Минске широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества.

Павел Филип подчеркнул, что отношения между Молдовой и Беларусью сегодня на беспрецедентно высоком уровне - политическом и экономическом. "Это не просто отношения между двумя государствами - они построены на дружбе, доверии и взаимном уважении", - отметил он.

Авиакомпания "Белавиа" 30 октября открыла регулярный рейс Минск-Кишинев-Минск. Полеты в столицу Молдовы будут выполняться пять раз в неделю. Время в пути займет примерно полтора часа. Стоимость полета в одну сторону - от 83 евро, от 153 евро - туда-обратно. Планируется, что полеты будут выполняться на самолетах типа Embraer 175, вместимостью 64 пассажиров экономкласса и 12 - бизнес-класса.-0-