Презентация Года туризма Беларуси в Китае пройдет 4 мая на выставке "СМІ ў Беларусі"

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация Года туризма Беларуси в Китае пройдет 4 мая на XХII Международной специализированной выставке "СМІ ў Беларусі", сообщает БЕЛТА.

Планируется, что участие в презентации примут советник и пресс-атташе посольства КНР в Беларуси Чэнь Вэйвэй и директор департамента по туризму Министерства спорта и туризма Андрей Молчан. Они расскажут, почему было принято решение о проведении Года туризма Беларуси в Китае, белорусском туристическом потенциале. Речь пойдет также о роли, которую играет Беларусь во внешнеэкономической и внешнеполитической деятельности Китая, туристическом взаимодействии и турпотоках между двумя странами.

Выставка "СМІ ў Беларусі", которая открылась сегодня, будет работать по 5 мая. Все эти дни программа форума насыщена разнообразными мероприятиями. Так, 4 мая состоятся презентации региональных СМИ Беларуси, запланирован круглый стол, посвященный Году малой родины. Гости смогут поучаствовать в викторинах, а также пройти занимательные тесты и совершить виртуальный тур по Беларуси, который организует сайт belarus.by.

У любителей шахмат 5 мая будет шанс победить в поединке с настоящим чемпионом: на стенде БЕЛТА пройдут жаркие "Шахматные баталии". В этот же день мастер-класс "В кадре и за кадром. Как рождается фотография" дадут профессионалы своего дела фотокорреспонденты агентства Сергей Холодилин и Оксана Манчук.

В выставке "СМІ ў Беларусі" участвуют более 50 экспонентов. Они представляют около 400 средств массовой информации из Беларуси, России, Украины, Казахстана, Латвии, Литвы, Польши, Китая, Турции и других стран. Впервые представлены СМИ из Салехарда Ямало-Ненецкого автономного округа. Экспозиция разместилась на площади более 1 тыс. кв.м.

Форум отражает весь спектр информационного пространства страны. В ней участвуют печатные и аудиовизуальные республиканские и региональные СМИ, интернет-ресурсы, информационные агентства, операторы и дистрибьюторы кабельного телевидения, распространители печатной продукции, издательства. Экспозиции подготовили республиканские и региональные печатные и электронные СМИ, специализированные и ведомственные издания, газеты высших учебных заведений и промышленных предприятий, научных организаций.-0-