При пересечении границы Болгарии 8-10 апреля могут возникать задержки

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство Беларуси в Болгарии предупредило туристов и перевозчиков о возможных проблемах с пересечением границы Болгарии с 8 по 10 апреля. Соответствующая информация размещена на сайте посольства, сообщает БЕЛТА.

По информации таможенной службы Министерства финансов Болгарии, с 8 апреля 2018 года (с 20.00 местного времени) по 10 апреля (до 8.00) будет проводиться обновление интегрированной таможенной информационной системы.

На этот период все пограничные контрольно-пропускные пункты на внутренних (включая морские и аэропорты) и внешних (пропускные пункты с другими странами) границах Болгарии будут работать в аварийном режиме. Это может вызвать задержки в таможенном оформлении пересекающих границу болгарских и иностранных граждан, а также транспортных средств. Болгарские власти заверяют, что компетентными органами будут предприняты меры по недопущению значительных задержек.

Актуальная информация о транспортной обстановке на контрольно-пропускных пунктах на внешних границах размещена на сайте Министерства внутренних дел Болгарии. Туристам и перевозчикам рекомендуется учитывать ее при планировании поездок.-0-