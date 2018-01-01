При покупке машины в Беларуси разрешили переносить штамп о техосмотре

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 января в Беларуси при покупке машины можно будет не проходить заново техосмотр. Вступает в силу постановление Совета Министров №933 от 6 декабря 2017 года, которым изменен порядок проведения техосмотра, сообщает БЕЛТА.

Документом скорректирован перечень случаев, при которых работник УП "Белтехосмотр" переносит отметку в документ (сертификат) о прохождении гостехосмотра. Так, отметка переносится при госрегистрации транспортного средства новым собственником в период действия разрешения на допуск ТС к участию в дорожном движении. Основное условие для переноса данной отметки - подтверждение факта выдачи разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

Отметка переносится также при внесении изменений в свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт), при выдаче дубликата свидетельства о регистрации транспортного средства, а также при выдаче нового документа (сертификата) о прохождении гостехосмотра.-0-