18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Придорожный сервис в Беларуси ориентируют на организацию многофункциональных объектов. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Александр Головнев, передает корреспондент БЕЛТА.

На вопрос о планах по развитию придорожного сервиса Александр Головнев ответил: "Упор будет делаться на создание максимально комплексных объектов. Речь идет не обязательно о гостиницах, возможно размещение, к примеру, душевых кабин. Эта услуга особенно востребована среди дальнобойщиков. Акцент ставится также на стилистическую индивидуальность объектов, качество обслуживания и т.д. Это естественный процесс, который исходит из реальной оценки собственных потребностей и с учетом международного опыта".

Александр Головнев также подчеркнул, что в настоящее время задача по увеличению количества объектов придорожного сервиса не является первостепенной. "Следующим этапом рассматриваем оптимизацию мест размещения. Ранее говорили, что между объектами должно быть расстояние не менее определенного количества километров. Сегодня понимаем, что, если между объектами сервиса 30 км, зачем создавать еще один через 15 км и приводить тем самым к нездоровой конкуренции, которая подрывает бизнес? Это серьезнейшая проблема, поэтому говорить о том, что дальше мы будем идти по направлению увеличения количества объектов, неправильно".

В Беларуси по состоянию на 1 января 2018 года на автодорогах общего пользования действовали 482 АЗС, 75 гостиниц, включая отели и кемпинги, 44 моечных пункта, 91 охраняемая стоянка, 537 предприятий торговли, 602 пункта общественного питания, 82 пункта технической помощи и СТО.-0-