25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приехавшие по пятидневному безвизу иностранцы смогут остаться в Беларуси на срок до 30 дней, сообщил начальник отдела департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Вадим Заборонок на брифинге в пресс-центре БЕЛТА.
Иностранцы, которые приехали в Беларусь по пятидневному безвизовому режиму и находятся в стране на момент вступления в силу указа о продлении безвиза, смогут легально находиться в стране до 30 дней. Проблем при выезде через аэропорт у них не возникнет. По словам представителя МВД, сейчас это наиболее волнующий иностранцев вопрос, по этому поводу поступает большое количество обращений.
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