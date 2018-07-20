Прием на экономические специальности в ссузах Беларуси сокращен на 10%

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прием на экономические специальности в учреждениях среднего специального образования Беларуси сокращен на 10%. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила консультант главного управления профессионального образования Министерства образования Татьяна Короткевич.

По словам Татьяны Короткевич, общие цифры приема в ссузы в этом году практически остались прежними, небольшие изменения произошли в структуре прима. "По сравнению с 2017 годом сокращен прием на специальности профиля "Коммуникации. Право. Экономика. Управление. Экономика и организация производства" на 10,3%, в том числе за счет бюджета на 15,2%. Вместе с тем по профилям образования "Здравоохранение" прием увеличен на 2%, на "Технику и технологию" - на 9,1%", - уточнила она.

Вступительная кампания в учреждения среднего специального образования проходит с 20 июля по 17 августа. Принимать документы на бюджет у абитуриентов, имеющих общее базовое образование, будут по 3 августа. На платные места срок подачи установлен по 14 августа. Прием документов на бюджет от поступающих с общим средним и профтехобразованием с общим средним образованием продлится по 9 августа, на платную форму обучения - по 16 августа. Приемные комиссии ждут поступающих ежедневно с 9.00 до 18.00 без перерыва, включая рабочие субботы: 21, 28 июля, 4 и 11 августа, а также воскресенья: 5 и 12 августа (для приемных комиссий учреждений, в которых в этот день проводятся вступительные испытания).

Абитуриент должен представить в приемную комиссию ссуза удостоверение личности, заявление, документ об образовании, а также сертификаты ЦТ, медицинскую справку, документы, подтверждающие льготы, если такие есть, и фотографии.-0-