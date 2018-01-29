Принципы социальной ответственности важно прививать с детства - мнение

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принципы социальной ответственности важно прививать с детства. Такое мнение сегодня журналистам высказала председатель Каменецкого районного объединения профсоюзов Оксана Высогроцкая, передает корреспондент БЕЛТА.
Именно на принципах справедливости и социальной ответственности базируется декрет о содействии занятости населения. Оксана Высогроцкая убеждена, что они должны ложиться в основу воспитания детей. Человек уже в юном возрасте должен понимать, что тот, кто имеет возможность, обязан трудиться, отметила она.
Председатель районного объединения профсоюзов убеждена, что в Беларуси каждый, кто желает работать, всегда сможет трудоустроиться. Например, в Каменецком районе на данный момент наниматели предлагают 177 вакансий в различных сферах. Декрет №1 Оксана Высогроцкая считает очень важным и актуальным документом, реализация которого будет стимулировать трудовую занятость и самозанятость.
Хорошую платформу для развития своего дела создает принятый ранее пакет документов по улучшению условий ведения бизнеса, добавила Оксана Высогроцкая. Свой вклад в улучшение ситуации на рынке труда внесет и десятидневный безвизовый режим, в зону действия которого с 1 января вошел Каменецкий район. Ожидается рост числа занятых в сфере туризма.
В штаб-квартире ФПБ состоялось республиканское совещание профсоюзных работников со всех регионов Беларуси. Профсоюзный актив обсудил актуальные вопросы жизни страны, в числе которых меры по реализации декрета №1.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4573 BYN
|2.453 BYN
|2.46 BYN
|USD
|1.9808 BYN
|1.979 BYN
|1.983 BYN
|RUB
|3.5207 BYN
|3.505 BYN
|3.518 BYN