Принципы социальной ответственности важно прививать с детства - мнение

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принципы социальной ответственности важно прививать с детства. Такое мнение сегодня журналистам высказала председатель Каменецкого районного объединения профсоюзов Оксана Высогроцкая, передает корреспондент БЕЛТА.

Именно на принципах справедливости и социальной ответственности базируется декрет о содействии занятости населения. Оксана Высогроцкая убеждена, что они должны ложиться в основу воспитания детей. Человек уже в юном возрасте должен понимать, что тот, кто имеет возможность, обязан трудиться, отметила она.

Председатель районного объединения профсоюзов убеждена, что в Беларуси каждый, кто желает работать, всегда сможет трудоустроиться. Например, в Каменецком районе на данный момент наниматели предлагают 177 вакансий в различных сферах. Декрет №1 Оксана Высогроцкая считает очень важным и актуальным документом, реализация которого будет стимулировать трудовую занятость и самозанятость.

Хорошую платформу для развития своего дела создает принятый ранее пакет документов по улучшению условий ведения бизнеса, добавила Оксана Высогроцкая. Свой вклад в улучшение ситуации на рынке труда внесет и десятидневный безвизовый режим, в зону действия которого с 1 января вошел Каменецкий район. Ожидается рост числа занятых в сфере туризма.

В штаб-квартире ФПБ состоялось республиканское совещание профсоюзных работников со всех регионов Беларуси. Профсоюзный актив обсудил актуальные вопросы жизни страны, в числе которых меры по реализации декрета №1.-0-