Приостановить занятия в школах можно при температуре ниже 25 градусов - Минобразования

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приостановить образовательный процесс в школах можно при температуре воздуха ниже 25 градусов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства образования.

В соответствии с санитарными нормами и правилами "Требования для учреждений общего среднего образования" местные исполнительные и распорядительные органы могут принимать решение о временном приостановлении образовательного процесса для учащихся 1-4-х и других классов при неблагоприятных погодных условиях. В частности, такое решение может быть принято, если в 7.00 температура воздуха составляет минус 25 градусов и ниже при скорости движения воздуха более 3 м/с.

По оперативной информации, учреждений общего среднего образования, закрытых в связи с морозами, нет.

В 2017-2018 учебном году функционируют 3 067 государственных учреждений общего среднего образования, в том числе 1 426 - в городской местности, 1 641 - в сельской.-0-

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