Проблему мостов из коробчатых конструкций намечено решить в Беларуси в течение 3-4 лет

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проблему мостовых сооружений, выполненных из коробчатых конструкций с несущими стальными канатами, намечено решить в Беларуси в течение трех-четырех лет. Об этом сообщил в интервью корреспонденту БЕЛТА министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак.

По его словам, проблемами этих сооружений Минтранс озабочен с 2013 года. Однако принять решение о необходимости реконструкции или замены можно только на основе индивидуальной диагностики, обследования состояния несущих элементов, бетона и арматуры. "Сегодня это одна из острейших проблем, которую необходимо решить в ближайшие три-четыре года", - сказал министр.

К примеру, рассматривая в 2013 году проблему моста в Бобруйске, принято решение реконструировать пролеты, которые выполнены из коробчатых конструкций с несущими стальными канатами, путем установки дополнительного армирования преднапряженными канатами. Это достаточно сложная работа, но она дала возможность быть уверенными в прочности данного сооружения на значительный срок, отметил Анатолий Сивак.

Что касается моста через Припять в Житковичском районе, то его реконструкцию планируется закончить к 7 ноября. Длина моста составляет 880 м, а проблемных пролетов - 192 м. Предстоит заменить эти три пролета. Следующий на очереди на проектирование и реконструкцию - мост через реку Сож на автодороге М8.

Как сообщалось, всего в Беларуси было построено пять мостов подобной конструкции (сборно-коробчатое строение с клеевыми стыками): мост через Березину в районе Бобруйска и в самом городе, через Припять в Житковичском районе, через Сож на автодороге М8, через Западную Двину в районе Новополоцка. Специальной комиссией проверены все мостовые сооружения такого типа. Один из них уже реконструирован (в районе Бобруйска). На мосту через Припять движение полностью остановлено, через Сож - введены ограничения по грузоподъемности транспортных средств.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-