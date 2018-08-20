Пробная перепись населения помогла в отработке новшеств - Белстат

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пробная перепись в Молодечненском районе значительно помогла в подготовке к переписи населения Беларуси в 2019 году, в том числе методологических и технических новинок. Об этом сообщила сегодня журналистам председатель Национального статистического комитета Инна Медведева, передает корреспондент БЕЛТА.

"Результаты проведенной пробной переписи населения в Молодечненском районе в 2017 году нас полностью устроили: в плане отработки вопросов, всего методологического материала, оценки нагрузки на переписной персонал. Мы получили понимание вопросов, которые будут в опроснике основной переписи. Всего их 49. Скорректировали непонятные вопросы, чтобы облегчить понимание респондентами, и отработали прототип программного продукта и использование планшетов", - сказала Инна Медведева.

При формировании вопросов учитывались рекомендации Конференции европейских статистиков и XIX Международной конференции статистиков труда и различных интеграционных структур.

Вопросы касаются основных демографических характеристик, миграционной активности, национально-этнических характеристик, образования, источников средств к существованию, имеющихся в 2019 году, занятости (для лиц в возрасте 15-74 лет), количества детей, жилищных условий, сельскохозяйственной деятельности.

"Блок миграционных вопросов расширен, потому что тема миграции сегодня очень актуальна. Мы будем интересоваться, хотят или нет наши граждане покинуть республику; если они работают не по месту проживания, почему так происходит, - рассказала Инна Медведева. - Новшества в опроснике образования касаются дополнительного образования, темы обучения через всю жизнь. Конечно, с учетом демографической ситуации будем спрашивать у женщин об их желании иметь детей". При этом собеседница отметила, что аналогичный вопрос мужчинам задаваться не будет. При отсутствии дома кого-то из членов семьи, за него ответы могут давать остальные.-0-