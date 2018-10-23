Проект Беларуси назван на конкурсе ЕЭК лучшим технологическим решением для цифровой повестки ЕАЭС

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект Беларуси "Евразийская факторинговая платформа" победил в номинации "Лучшие технологические решения для реализации цифровой повестки ЕАЭС" в финале международного конкурса инновационных проектов "Евразийские цифровые платформы". Итоги конкурса подведены на форуме "Евразийская неделя-2018" в Ереване, сообщили БЕЛТА в Министерстве связи и информатизации Беларуси.

Проект Беларуси предусматривает создание цифровой интеграционной платформы развития и финансирования взаимной торговли государств - членов ЕАЭС, обеспечение полного цикла и прослеживаемости всех стадий цифровой сделки между поставщиком и покупателем при внутреннем трансграничном факторинге.

Победители определялись по четырем номинациям - "Цифровое будущее ЕАЭС" (для стартапов), "Лучшие технологические решения для реализации цифровой повестки ЕАЭС" (для разработчиков программного обеспечения, вендоров и интеграторов), "Лучшие цифровые проекты ЕАЭС" (для организаций, которые прошли процесс цифровой трансформации) и "Лучшая игра для детей и подростков на тему цифровой повестки ЕАЭС" (для разработчиков компьютерных игр).

В номинации "Цифровое будущее ЕАЭС" победил проект Apilog.kz (Казахстан). Российский проект CML-Bench назван лучшим цифровым проектом ЕАЭС, проект Shadowmatic (Армения) - лучшей игрой для детей и подростков на тему цифровой повестки ЕАЭС.

Приз "Симпатии ЕЭК" получил проект "Платформа для обмена навыками" (Кыргызстан).

Конкурс "Евразийские цифровые платформы" проводился Евразийской экономической комиссией впервые. Принять участие в нем могли не только опытные разработчики технологических продуктов, но и молодые предприниматели. На суд членов жюри было представлено около 200 инновационных проектов.-0-