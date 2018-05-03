Проект к Году малой родины для студентов и преподавателей стартовал в БГУ

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект к Году малой родины для студентов и преподавателей стартовал в Белорусском государственном университете, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.
Вовлеченные в проект студенты будут реализовывать собственные практико-ориентированные, образовательные и творческие идеи. "Например, будущие историки предложат авторские туристические маршруты по своим родным регионам, а филологи подготовят по собранным фольклорным материалам электронное издание "Фальклор маёй малой радзімы". Экологическую акцию проведут будущие химики. Во время каникул они совместно со школьниками займутся облагораживанием регионов, их уборкой и озеленением", - рассказали в пресс-службе.
Главным мероприятием станет выставка, посвященная работающим в БГУ сотрудникам - выдающимся деятелям науки и образования, выходцам из разных регионов Беларуси. Посетителям представят многообразие научно-педагогической и исследовательской деятельности преподавателей и ученых вуза. Пройдет выставка в конце этого года.
Инициатором и координатором проекта выступает первичная организация БГУ РОО "Белая Русь".-0-
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