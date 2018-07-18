Проект по созданию сети зеленых школ стартует в Беларуси

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект "Вовлечение общественности в экологический мониторинг и улучшение управления охраной окружающей среды на местном уровне" ("Зеленые школы") запускается в Беларуси. Стартовый семинар проходит сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Четырехлетний проект международной технической помощи финансируется Европейским союзом и реализуется Программой развития ООН в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды. Его бюджет составляет 3,5 млн евро.

"Проект охватит все шесть областей Беларуси и город Минск. Он направлен на расширение мониторинга качества окружающей среды, прежде всего атмосферного воздуха, через повышение потенциала сети зеленых школ. Одна из важных задач - адаптировать зеленое обучение для детских садов (выбран один детский сад в качестве пилотного), учреждений для детей с инвалидностью, - пояснила руководитель проекта Ольга Чабровская. - Сегодня у нас первое мероприятие в череде многих. Предполагается разработка и публикация пособия о привлечении общественности к экологическому мониторингу, будет организована широкая просветительская кампания, два экофорума. К разработке самих учебных программ будем привлекать гражданское общество".

За четыре года планируется создать по всей стране 7 клубов экологического мониторинга (их работа на базе зеленых школ предполагает сотрудничество волонтеров, общественных организаций, общественных экологов и комитетов природных ресурсов и охраны окружающей среды); активизировать просветительскую функцию сети зеленых школ (усовершенствование существующих и разработка новых школьных факультативов, повышение квалификации учителей по теме проекта); создать 11 ресурсных центров (5 основных и 6 дополнительных) для зеленых школ, оснащенных оборудованием для мониторинга окружающей среды; обеспечить сотрудничество между зелеными школами и местными органами власти в сборе и управлении данными мониторинга.

В деятельность по мониторингу предполагается вовлекать людей с инвалидностью. Пилотным учреждением, где протестируют программы обучения "Зеленые школы" для этой категории граждан, станет Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов. Будет оказана поддержка деятельности Орхусских центров Беларуси.

Важным элементом проекта является конкурс экологических инициатив, направленных на рациональное использование природных ресурсов, экологический туризм, сохранение биоразнообразия, управление отходами, улучшение качества атмосферного воздуха. Он пройдет с 1 августа по 30 сентября 2018 года. Лучшие 10-20 предложений получат финансовую поддержку (бюджет заявки от 50 до 100 тыс. евро).

"Наша встреча - одна из глав в реализации Целей устойчивого развития, которым Беларусь привержена и которые продвигает в национальную экономику. Необходимо обучать общество грамотному диалогу с субъектами хозяйствования, чтобы не происходил конфликт интересов. Привлекать институты гражданского общества к принятию экологических решений и активизировать работу на региональном уровне в части развития зеленой экономики", - отметила на открытии семинара первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ия Малкина. Она выразила надежду на то, что конкурс инициатив позволит гражданскому обществу выступить со своими предложениями и открыть новые горизонты продвижения устойчивого развития зеленой экономики.

Менеджер проектов представительства Европейского союза в Беларуси Елена Ракова подчеркнула масштабность проекта "Зеленые школы" и значимость экологического образования молодежи. Успех партнерства ПРООН, ЕС и Минприроды отметил и заместитель постоянного представителя ПРООН в Беларуси Закари Тейлор. "Какие бы усилия не предпринимались правительствами и межправительственными, международными организациями в плане борьбы с негативными экологическими явлениями, успех невозможен без вовлечения общественности. Сейчас меняются подходы в вопросах управления процессами защиты окружающей среды. Они уже опробованы в странах Европы и Азии, позволяют избегать конфликтов между участниками процессов, создавать новые рабочие места. Когда общественность вовлекается в обсуждение до вложения инвестиций, формируется устойчивость и качество созданной новой зеленой экономики. Радостно, что в Беларуси такой подход ставится в приоритет", - заключил Закари Тейлор.-0-