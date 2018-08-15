Проект положения о портале "Созвучие" обсудят в Минске 23-24 августа

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект положения о портале "Созвучие" в статусе межгосударственного обсудят в Минске 23-24 августа, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве информации Беларуси.
На совместном заседании Совета по гуманитарному сотрудничеству и правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников Содружества, которое состоялось в июне в Астане, было принято решение о придании интернет-проекту "Созвучие" статуса межгосударственного гуманитарного портала, сформирована рабочая группа по разработке проекта положения о портале в таком статусе.
Заседание рабочей группы по доработке положения о межгосударственном гуманитарном портале "Созвучие: литература и публицистика стран Содружества" состоится 23-24 августа в штаб-квартире СНГ.
Проект "Созвучие: литература и публицистика стран Содружества" реализуется издательским домом "Звязда" при поддержке Министерства информации. Он создан в 2013 году.
Главные задачи проекта: восстановить и сплотить утраченные литературные и творческие связи между странами бывшего Советского Союза; популяризировать современную и классическую литературу, а также культурную жизнь стран СНГ. Это единственный в СНГ интернет-проект, направленный на сближение культурного и художественного пространства.
Основой постоянно обновляющегося контента служат материалы, присланные корреспондентами, экспертами, самими писателями и публицистами из разных государств Содружества. В реализации проекта помогают партнеры в Литве, Латвии, Эстонии, Грузии, русскоязычные организации стран дальнего зарубежья.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3426 BYN
|2.322 BYN
|2.33 BYN
|USD
|2.0542 BYN
|2.049 BYN
|2.053 BYN
|RUB
|3.0768 BYN
|3.08 BYN
|3.1 BYN