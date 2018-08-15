Проект положения о портале "Созвучие" обсудят в Минске 23-24 августа

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект положения о портале "Созвучие" в статусе межгосударственного обсудят в Минске 23-24 августа, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве информации Беларуси.

На совместном заседании Совета по гуманитарному сотрудничеству и правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников Содружества, которое состоялось в июне в Астане, было принято решение о придании интернет-проекту "Созвучие" статуса межгосударственного гуманитарного портала, сформирована рабочая группа по разработке проекта положения о портале в таком статусе.

Заседание рабочей группы по доработке положения о межгосударственном гуманитарном портале "Созвучие: литература и публицистика стран Содружества" состоится 23-24 августа в штаб-квартире СНГ.

Проект "Созвучие: литература и публицистика стран Содружества" реализуется издательским домом "Звязда" при поддержке Министерства информации. Он создан в 2013 году.

Главные задачи проекта: восстановить и сплотить утраченные литературные и творческие связи между странами бывшего Советского Союза; популяризировать современную и классическую литературу, а также культурную жизнь стран СНГ. Это единственный в СНГ интернет-проект, направленный на сближение культурного и художественного пространства.

Основой постоянно обновляющегося контента служат материалы, присланные корреспондентами, экспертами, самими писателями и публицистами из разных государств Содружества. В реализации проекта помогают партнеры в Литве, Латвии, Эстонии, Грузии, русскоязычные организации стран дальнего зарубежья.-0-