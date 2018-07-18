Проект указа о продлении безвиза для иностранцев находится на финальной стадии - МИД

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект указа о продлении срока безвизового пребывания иностранцев в Беларуси находится на финальной стадии. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел во время проводимого в Facebook консульского дня, сообщает БЕЛТА.
"В настоящее время на финальной стадии находится соответствующий проект указа Президента Республики Беларусь о продлении срока пребывания иностранных граждан на территории нашей страны, прибывающих через пограничный пункт пропуска "Национальный аэропорт Минск", - рассказали в министерстве.
В настоящее время граждане 80 государств могут находиться в Беларуси без визы до пяти дней, если прибыли в страну через Национальный аэропорт Минск.-0-
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