Проект указа о смене застройщика по долгостроям "Тамбаза" находится на рассмотрении в Совмине

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект указа о смене застройщика для завершения строительства жилых домов ООО "Тамбаз" находится на рассмотрении в Совете Министров Беларуси, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель главы администрации Советского района Максим Соколов по итогам очередной встречи с держателями жилищных облигаций компании.

"О сроках принятия документа пока говорить рано, в процессе задействовано большое количество структур, которые дают свои заключения. В настоящее время проект согласован практически со всеми министерствами (имеются замечания Министерства юстиции), направлен в Совет Министров. После этого нормативный правовой акт поступит в Администрацию Президента и в Комитет государственного контроля", - сказал Максим Соколов.

УКС Советского района возьмется за дома-долгострои "Тамбаза" после всех согласований На сегодняшний день сценарий развития событий, если указ будет подписан, следующий. УКС обследует конструкции, выполнит проектирование и определит процент готовности домов.

Когда указ будет подписан, заказчиком по жилым домам в квартале ул. М.Богдановича - ул. Корш-Саблина - ул. Тургенева - пер. Верхний (2-я очередь) и в квартале ул. М.Богдановича - ул. Амурская - ул. Тургенева - ул. Тиражная (4-я очередь) станет УКС Советского района. Специалисты проведут обследование несущих конструкций, оценку готовности объектов, разработают проектно-сметную документацию. "После этого будет понятен размер доплат для каждого держателя жилищных облигаций. Проектом указа в качестве поддержки предусматриваются страховые выплаты, которые выплачиваются по номинальной стоимости жилищной облигации - в среднем Br650-660 за 1 кв.м", - отметил Максим Соколов.

Сейчас "Тамбаз" принимает меры, чтобы своими силами достроить жилые комплексы или найти источники финансирования. В частности, директор компании ведет переговоры по кредитованию строительства, а также ищет покупателей на встроенные помещения площадью около 15 тыс. кв.м. Кроме того, 30 августа стройтрест №4 возобновил работы на объекте. Бригада, включающая около 10 человек, приступила к установке окон. "Возобновление строительства не означает, что подготовка проекта указа о смене застройщика приостанавливается. Эти процессы не связаны. Если "Тамбаз" покажет свою состоятельность для завершения всего комплекса (а речь идет о $10 млн), если объем строймонтажных работ в месяц приблизится к Br1 млн, тогда не будет необходимости применять нормы документа", - пояснил Максим Соколов.

Документ по минским домам-долгостроям "Тамбаза" находится на согласовании Встреча прошла 26 июня в 18.00 в актовом зале администрации, длилась около трех часов. На ней присутствовало около 140 человек.

В целом подготовка проекта нормативно-правового акта занимает от трех месяцев. "Документ непростой. Раньше подобные решения принимались, но не было такого масштаба. Здесь недостроены два дома на 643 квартиры. Пересекаются интересы различных структур - страховых компаний, поручителей, залогодержателей, банков, строительных организаций, физических лиц. Но работа идет", - добавил заместитель главы администрации.

На встрече 30 августа присутствовали председатель комитета строительства и инвестиции Мингорисполкома Дмитрий Гуриненко, глава администрации Юрий Трущенко, представители других органов государственного управления. Держателей жилищных облигаций в первую очередь интересовали вопросы смены застройщика, размеры доплат и страховых выплат.

Как сообщалось, столичной финансовой милицией возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора совместного общества с ограниченной ответственностью. Установлено, что бывший гендиректор ООО "Тамбаз" использовал не по назначению денежные средства, привлеченные посредством выпуска и реализации жилищных облигаций для финансирования строительства двух жилых домов в границах улиц Богдановича - Амурской - Тургенева - Тиражной и улиц Богдановича - Корш-Саблина - Тургенева - перeулка Верхнего. Эти деньги были израсходованы на исполнение обязательств общества по строительству другого жилого дома, а также на оплату строительных материалов и строительно-монтажных работ на иных объектах, которыми занималось ООО "Тамбаз". В результате фирма не исполнила обязательства по строительству профинансированных объектов, что повлекло причинение ущерба покупателям жилищных облигаций на сумму Br21,5 млн и существенного вреда государственным интересам в социальной сфере. Бывший генеральный директор задержан, уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.424 УК (злоупотребление властью или служебными полномочиями).-0-