Профессия сотрудника органов внутренних дел остается одной из самых почитаемых - Зась

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профессия сотрудника органов внутренних дел остается одной из самых почитаемых, заявил государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси Станислав Зась на торжественном собрании, посвященном Дню белорусской милиции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ваша служба всегда была нелегкой, да и опасной. Но ваш труд очень нужен для каждого гражданина нашей страны, для народа и государства в целом. Поэтому ваша профессия всегда была и остается одной из самых почитаемых и уважаемых", - сказал Станислав Зась.

Министр внутренних дел Игорь Шуневич в общении с журналистами подчеркнул, что сотрудники органов внутренних дел каждый день чувствуют ответственность за безопасность граждан. "На мой взгляд, именно эта стабильность и обеспечение безопасности наших граждан - основное достижение, которое повторяется из года в год", - сказал он.

Говоря о результатах деятельности за минувший год, министр отметил, что сотрудники милиции особое внимание уделяли профессиональному развитию, подготовке, усилена аналитическая составляющая в работе МВД. Благодаря комплексной работе всех органов правоохранительного блока в стране у граждан было значительно меньше поводов обращаться за защитой своих прав и законных интересов. Снизилось число погибших от преступных посягательств, уменьшилось количество тяжких телесных повреждений, разбоев.

Игорь Шуневич поздравил всех сотрудников органов внутренних дел - действующих и ветеранов, членов их семей с профессиональным праздником, пожелал здоровья, успехов и добра.-0-