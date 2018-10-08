Профессия водителя в Беларуси наиболее травмоопасна - Минтруда

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водители автомобиля в Беларуси чаще представителей других профессий подвергаются риску травм. Об этом сообщил начальник управления охраны и государственной экспертизы условий труда Министерства труда и социальной защиты Беларуси Иван Карчевский на онлайн-конференции "Практическое применение законодательства об охране труда" на сайтах БЕЛТА и Министерства труда и социальной защиты.

"На протяжении нескольких лет профессия водителя автомобиля является наиболее подверженной риску травмирования. А средний возраст потерпевших колеблется в диапазоне 45-49 лет. Но в январе-августе этого года средний возраст получивших на производстве травмы с тяжелыми последствиями составил 44 года, и в основном это мужчины. Большинство было работниками организаций коммунальной формы собственности", - привел статистические данные Иван Карчевский.

В целом же в списке наиболее травмоопасных профессий трактористы-машинисты сельскохозяйственных машин, электромонтеры, вальщики леса, животноводы, подсобные рабочие, сторожа. Анализ показывает, что наибольшее количество потерпевших с тяжелыми последствиями в результате несчастных случаев на производстве в январе-августе 2018 года отмечено в организациях промышленности (27%), строительства (19%), сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства (17%).-0-

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