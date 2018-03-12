Профилактическая акция по безопасности детей на дорогах пройдет в Беларуси 14-24 марта

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии весенних школьных каникул с 14 по 24 марта Госавтоинспекция проведет республиканскую профилактическую акцию по предупреждению аварий с участием несовершеннолетних "Безопасность детей - приоритет для взрослых!". Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ МВД Беларуси.
Сотрудники ГАИ выступят в трудовых коллективах - расскажут об основных рисках и угрозах безопасности детей на дороге, напомнят о необходимости неукоснительного соблюдения правил безопасной перевозки детей. "В учреждениях образования инспекторы напомнят детям правила поведения на дороге и в транспорте, во дворах. Также уделят особое внимание нерегулируемым пешеходным переходам, напомнят о выборе безопасных мест для активных игр", - проинформировали в ГАИ. Дороги у школ будут обследованы, а обнаруженные недостатки незамедлительно устранены.
Усилится контроль за соблюдением водителями правил проезда пешеходного перехода и безопасной перевозки детей. Сотрудники ДПС сосредоточат внимание на пресечении нарушений среди несовершеннолетних. Кроме того, в связи с увеличением количества детских экскурсий будет организован надзор за соблюдением правил водителями автобусов.
В январе-феврале в Беларуси несовершеннолетние стали участниками 39 ДТП, 41 ребенок получил ранения, а 4 погибли. По вине водителей пострадали 80% - 36 из 45 детей.-0-
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