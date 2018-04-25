25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзные правовые приемы пройдут 26 апреля в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

Более сотни правовых инспекторов ФПБ окажут бесплатную юридическую помощь гражданам по всей стране. Юристы проконсультируют по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов. Обратившимся будут даны разъяснения и рекомендации.

Приемы проходят как в районных, городских объединениях профсоюзов, так и непосредственно в организациях, находящихся на этой территории.

"Популярность профсоюзных правовых приемов растет. Особенно это касается небольших городов и районных центров, так как человеку не приходится ехать к юристу в областной центр или столицу", - отметили в пресс-службе.

Профсоюзные юристы ежедневно консультируют людей по телефону, оперативно отвечают на обращения, оставленные через специальную форму на интернет-портале Федерации профсоюзов, в необходимых случаях представляют интересы граждан в судах. Большое внимание уделяется повышению правовой грамотности населения через выступления в средствах массовой информации. Профсоюзные специалисты постоянно проводят мониторинги за соблюдением законодательства о труде на предприятиях.

Так, за 2017 год профсоюзами выявлено более 43 тыс. нарушений законодательства о труде, при непосредственном участии профсоюзов на рабочих местах восстановлено 86 работников. Правовая инспекция ФПБ за год проконсультировала по трудовым вопросами более 157 тыс. человек, из них около 56 тыс. - на личных приемах, более 96 тыс. - по телефону, около 4 тыс. - в ходе прямых линий и круглых столов, более 1,6 тыс. - через интернет. По требованию правовых инспекторов и представителей профсоюзов работникам возвращено более Br3 млн незаконно удержанных или невыплаченных денежных сумм.-0-