Профсоюзы за 2017 год восстановили 86 незаконно уволенных работников

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси в 2017 году восстановила 86 незаконно уволенных работников, сообщил во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА председатель ФПБ Михаил Орда.

По его словам, правовая инспекция труда ФПБ ведет постоянную работу по защите трудовых и социально-экономических интересов работников. "Речь идет о возвращении незаконно удержанных средств, восстановлении незаконно уволенных работников, контроле за правильностью применения дисциплинарных взысканий, соблюдением порядка увольнения и принятия на работу и т.д., - отметил Михаил Орда. - За 2017 год при помощи профсоюзов восстановлены на работе 86 человек, которые были уволены незаконно".

В целом по итогам 2017 года профсоюзами было выявлено более 43 тыс. нарушений законодательства о труде, с их помощью работникам возвращено более Br3,2 млн незаконно удержанных или невыплаченных денежных средств. "За этими цифрами стоит ежедневная кропотливая работа профсоюзов, которые защищают законные права трудящихся, стоят на страже социальных гарантий, следят за соблюдением коллективных договоров, представляют интересы работников в судах. Эта работа дает очень хороший результат. И за эту работу нам не стыдно", - сказал председатель ФПБ.-0-

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