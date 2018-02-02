Программа "Корни травы" способствует укреплению сотрудничества Японии с Беларусью - Скакун

2 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Правительственная грантовая программа "Корни травы" способствует укреплению сотрудничества Японии с Беларусью. Об этом заявил директор Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Беларуси Валерий Скакун сегодня на торжественной церемонии подписания грант-контрактов по правительственной японской программе "Корни травы - грантовая помощь для проектов по обеспечению безопасности человека", передает корреспондент БЕЛТА.

Во время церемонии подписания документов

Хироки Токунага

"Департамент как орган, реализующий проведение государственной политики в сфере гуманитарной деятельности, отмечает значительный вклад правительства Японии в решении проблем по преодолению и минимизации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, и в настоящее время наше сотрудничество продолжает развиваться успешно, стабильно, есть взаимопонимание и взаимопомощь", - подчеркнул Валерий Скакун.

"Результатом многолетнего гуманитарного двустороннего сотрудничества наших стран явилось поступление из Японии иностранной безвозмездной помощи в размере $6,5 млн. Данная помощь направлялась на укрепление материально-технической базы государственных учреждений, оказание социальной помощи лицам, страдающим онкологическими и гематологическими заболеваниями, проведение научных исследований, направленных на решение проблем негативного воздействия радиации на здоровье человека и окружающую среду", - продолжил директор департамента по гуманитарной деятельности.

Валерий Скакун

В Беларуси с 2004 года успешно осуществляется японская правительственная грантовая программа "Корни травы - грантовая помощь для проектов по обеспечению безопасности человека". За этот период реализовано 38 грант-контрактов на сумму $3,2 млн по проектам усовершенствования медицинского оборудования в учреждениях здравоохранения Беларуси. Основная их цель - помочь людям, пострадавшим от аварии на ЧАЭС и ее последствий.

В 2017 году поддержку получили три учреждения здравоохранения: Гомельская городская больница №4, Чечерская центральная районная больница, Минский городской клинический онкологический диспансер. Сегодня состоялось подписание еще трех контрактов с белорусскими учреждениями здравоохранения, которые позволят повысить уровень медицинского обслуживания в разных регионах страны.

"Сложившиеся дружеские и партнерские отношения очень ценны", - подчеркнул Валерий Скакун. Он выразил уверенность, что сотрудничество Гомельской области с Японским чернобыльским фондом, который возглавляет профессор Камата Минору, а также Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека с университетом Нагасаки будет в дальнейшем развиваться.

Директор департамента гуманитарной деятельности также выразил благодарность дипломатической миссии Японии в Беларуси и послу Хироки Токунага за активную деятельность в сфере реализации социально значимых проектов, оказания помощи населению республики в преодолении последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.-0-

Фото Андрея Покумейко