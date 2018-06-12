Программа скрининга рака в Беларуси расширяется - Суконко

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые проекты по скринингу рака разных локализаций пополнят программу борьбы с онкологическими заболеваниями в Беларуси. Об этом сообщил сегодня журналистам директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова доктор медицинских наук профессор Олег Суконко, передает корреспондент БЕЛТА.

В стране отмечается рост онкологических болезней, в год выявляется более 50 тыс. новых больных."При выявлении рака в 4-й стадии пациенты живут не более 3 лет даже при использовании суперсовременных методов лечения. При 3-й - в течение 5 лет погибают. Именно на этих пациентов приходится 70% затрат на онкологию. Это очень большие средства, - подчеркнул Олег Суконко. - Сегодня в Беларуси на первой и второй стадиях онкозаболевания выявляются примерно у 60% пациентов. Это количество нужно увеличить. Поэтому скринингу - раннему выявлению заболевания - уделяется такое внимание последние пять лет".

Первый проект предполагает выявление рака легкого с применением низкодозной компьютерной томографии, которая более эффективна на ранних стадиях, чем флюорография. Это непростой и дорогостоящий метод, который уже внедрен в Минском областном туберкулезном диспансере. Второй проект, который еще готовится, касается скрининга рака ротоглотки. Даже при наружной локализации - на десне, языке, в гортани - высокий процент смертности, вместе с тем для раннего выявления болезни не потребуется много вложений, основное - обучить специалистов. "При раке яичников процент запущенности крайне высок, как и при раке кишечника. При выявлении на 3-4-й стадии лечение жесткое и затратное, а пациентки живут в среднем около трех лет", - добавил Олег Суконко. Готовится к запуску и скрининг меланомы кожи. При наружной локализации смертность также достаточно высока именно из-за позднего выявления.

"После запуска этих проектов рассчитываем на заметный результат. Мы полностью перестраиваем систему работы в онкологии", - сказал директор РНПЦ.

Скрининг - это научно обоснованный способ выявления злокачественной опухоли у пациентов без симптомов заболевания: системное обследование проводится среди группы здоровых людей. Сейчас скрининговая программа в Беларуси включает выявление рака шейки матки, молочной железы, толстой и прямой кишки и предстательной железы.

"У мужчин на первом месте по количеству выявленных случаев рак предстательной железы. У женщин - рак молочной железы. И у обоих полов - катастрофа при раке кишечника. Он у женщин на втором месте, а у мужчин на третьем по смертности. Мы 60% больных выявляем на третьей-четвертой стадии", - отметил Олег Суконко. И это при том, что строятся скрининговые центры, налаживается система раннего выявления с госфинансированием и кадровым, программным обеспечением. Потому так важно приучать население к тому, что обследоваться раз в год (не только по поводу онкологических заболеваний, а комплексно) - это норма.-0-