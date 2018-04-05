Программу инновационного сотрудничества стран СНГ до 2030 года обсудят в Улан-Удэ

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программу инновационного сотрудничества стран СНГ до 2030 года обсудят 10-11 апреля в Улан-Удэ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям.

"Белорусская делегация под руководством председателя ГКНТ Александра Шумилина примет участие в 22-м заседании Межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах (МСНТИ), которое пройдет 10-11 апреля 2018 года в Улан-Удэ (Бурятия). В программу заседания включены 12 вопросов. Они касаются реализации межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств - участников СНГ и комплекса мероприятий на 2017-2020 годы, выполнения пилотных проектов, а также концепции межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств - участников СНГ на 2021-2030 годы", - информировали в пресс-службе.

В заседании примут участие представители стран - участниц программы, Исполнительного комитета СНГ, Международной ассоциации академий наук.

Межгосударственный совет по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах создан 20 ноября 2009 года решением Совета глав правительств СНГ. В его функции входят координация научно-технической и инновационной политики в целом и ее отдельных компонентов, формирование в государствах финансово-экономических механизмов поддержки совместных программ и проектов в этой сфере.

МСНТИ является наблюдательным советом межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств - участников СНГ на период до 2020 года.-0-