7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство инновационного медоборудования планируют наладить в Беларуси к 2020 году. Об этом сообщил первый проректор БНТУ Георгий Вершина сегодня во время видеобрифинга на сайте Национального пресс-центра, сообщает БЕЛТА.

По словам Георгия Вершины, к 2020 году в Беларуси будет создана отдельная отрасль промышленности. "Это отдельное направление, которое предусматривает изготовление по патентам БНТУ уникального оборудования в области медицины, начиная от стентов до коленных суставов", - сказал он.

БНТУ плодотворно работает по ряду направлений, в том числе в области спортивной инженерии. Первый проректор упомянул об "уникальных разработках по подготовке спортсменов к соревнованиям на научной основе".

Представитель вуза рассказал также о реализации программы переподготовки по специализации "криптовалюты и деривативы". Набор на нее Институт повышения квалификации и переподготовки кадров вуза объявил в декабре прошлого года. Программа оказалась настолько востребованной, что группу из 50 человек (хотя изначально планировали 25) набрали за день. Остальные дожидаются своей очереди. Обучение уже началось. -0-