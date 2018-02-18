Прокопцов отмечает участие амбициозной молодежи в борьбе за депутатские мандаты

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В борьбе за депутатские мандаты на выборах в местные Советы 28-го созыва участвуют амбициозные молодые люди. Такое мнение журналистам высказал генеральный директор Национального художественного музея Беларуси Владимир Прокопцов, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Прокопцов принял участие в голосовании на местных выборах. Он особо отметил участие молодежи в избирательной кампании. "Приятно то, что идут молодые люди, которые хотят себя проявить, зарекомендовать и получить доверие", - сказал гендиректор Национального музея.

Молодежь готова принять на себя большую ответственность, которая, как подчеркнул Владимир Прокопцов, связана с работой местных Советов. Тем из них, кто станет депутатом, ближайшие четыре года предстоит жить нуждами и проблемами своих избирателей.

Кандидатами в депутаты на местных выборах зарегистрировано более 22 тыс. человек, молодых людей в возрасте до 30 лет среди них более 5%. В общей сложности между участниками кампании будет распределено немногим более 18 тыс. мандатов.-0-