26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пропавшие на Эльбрусе белорусские альпинисты нашлись. Такая информация размещена на сайте Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарии, сообщает БЕЛТА.

Двое белорусов были обнаружены около 17.30 на высоте 3,6 тыс. м на перевале Ирик, ущелье Ирик-Чат, восточный склон горы Эльбрус.

Альпинисты самостоятельно в сопровождении российских спасателей спускаются с горы. Ожидается, что на базу они возвратятся ближе к часу ночи. По информации спасателей, увечий и травм туристы не получили.

Как сообщалось, два белорусских альпиниста отправились на Эльбрус и перестали выходить на связь. Информация о том, что белорусские альпинисты с 17 января не выходят на связь, поступила в МЧС России утром 25 января. Туристическая группа из двух человек не была зарегистрирована. Поисковая операция продолжалась два дня.-0-