25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два белорусских альпиниста отправились на Эльбрус и перестали выходить на связь. Такая информация размещена на сайте Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской республике, сообщает БЕЛТА.
Сообщение о том, что белорусские альпинисты с 17 января не выходят на связь, поступило в МЧС России сегодня в 9.45. Туристическая группа из двух человек не зарегистрирована.
В 10.00 для поисково-спасательных работ на восточной стороне горы Эльбрус выдвинулась группа спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда в количестве восьми человек личного состава и одной единицы техники.-0-
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