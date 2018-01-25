25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два белорусских альпиниста отправились на Эльбрус и перестали выходить на связь. Такая информация размещена на сайте Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской республике, сообщает БЕЛТА.

Сообщение о том, что белорусские альпинисты с 17 января не выходят на связь, поступило в МЧС России сегодня в 9.45. Туристическая группа из двух человек не зарегистрирована.

В 10.00 для поисково-спасательных работ на восточной стороне горы Эльбрус выдвинулась группа спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда в количестве восьми человек личного состава и одной единицы техники.-0-