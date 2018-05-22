22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Путевка в детский летний лагерь в среднем обойдется в Br430. Об этом шла сегодня речь на совещании с участием заместителя премьер-министра Василия Жарко по подготовке и проведению детской летней оздоровительной кампании 2018 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Средняя стоимость путевки в оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием на 18 дней составит Br430 (при этом размер удешевления стоимости путевки за счет государственных средств составит Br185, или 43% ее полной стоимости), с дневным пребыванием - Br93 (размер удешевления - Br76 рублей, или 81,7% ее полной стоимости). Часть затрат на приобретение путевок будет производиться за счет средств предприятий, профсоюзных организаций, а также местных бюджетов.

На проведение детской летней оздоровительной кампании 2018 года из средств республиканского бюджета планируется направить Br43 млн (Br41 млн - на удешевление стоимости путевок в оздоровительные лагеря; Br1,5 млн - на приобретение путевок для льготных категорий детей; Br0,5 млн - на оказание помощи в подготовке стационарных оздоровительных лагерей к работе в летний период).

На совещании отмечено, что в стране созданы необходимые условия, позволяющие обеспечить летом оздоровление всех нуждающихся и желающих отдохнуть детей 6-18 лет. Летом будут работать около 5,9 тыс. детских оздоровительных лагерей. Из них 1,6 тыс. - с круглосуточным пребыванием детей (в том числе 146 стационарных) и 4,3 тыс. лагерей - с дневным.

По предварительной оценке, в оздоровительных лагерях всех типов летом отдохнут более 377 тыс. детей, в том числе 14 тыс. детей-сирот и более 4 тыс. детей-инвалидов.

По итогам совещания Василий Жарко поручил республиканским органам госуправления, облисполкомам и Минскому горисполкому, собственникам оздоровительных лагерей обеспечить своевременную полную готовность учреждений к приему детей, укомплектованность их подготовленными кадрами, разработку интересных программ культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Особый акцент вице-премьер сделал на обеспечении безопасного пребывания детей в лагерях, увеличении охвата оздоровлением детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также трудных подростков.-0-