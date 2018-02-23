Работа кризисных комнат для помощи жертвам домашнего насилия должна быть эффективнее - Генпрокуратура

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура считает необходимым более эффективно использовать кризисные комнаты для помощи пострадавшим от домашнего насилия, сообщили БЕЛТА в Генпрокуратуре.

Надзорное ведомство неоднократно отмечало неэффективную работу так называемых кризисных комнат, в том числе государственного центра оказания экстренной помощи и предоставления временного жилья жертвам насилия, созданного на базе территориального центра соцобслуживания населения в Минске. По словам должностных лиц местной администрации, кризисная комната была не востребована из-за менталитета людей: они стараются скрывать конфликт и не афишировать потребность в посторонней помощи. Но, как выяснили в прокуратуре, в подобном приюте, организованном в ходе общественной инициативы, помощь получали десятки человек, спрос на защиту был постоянный.

Истинной причиной того, что комфортабельный приют был не востребован, была вовсе не толерантность белорусских женщин, а пассивность и непрофессионализм ряда должностных лиц, отметили в Генпрокуратуре. Они уклонялись от исполнения элементарных обязанностей по информированию нуждающихся о возможности получить поддержку.

В декабре 2017 года в адрес Мингорисполкома прокуратура внесла предписание об устранении фактов бездействия и неоказания помощи пострадавшим от домашнего насилия. В ходе контроля за исполнением этого акта надзора в феврале 2018-го временное жилье для жертв насилия посетил замгенпрокурора. Проверка показала, что за короткое время приют смог стать местом поддержки для многих минчан - женщин, детей и пожилых людей. Только за неполных два месяца убежище нашли 13 человек, в то время как в 2017 году лишь 5 женщин с детьми были определены под государственную защиту.

В Генпрокуратуре констатируют востребованность всех ресурсов учреждения, где людям оказывается комплексная психологическая и медицинская помощь. Налажено взаимодействие с органами внутренних дел по коррекции поведения людей, допускающих насилие.

"Официальная статистика совершенных правонарушений и преступлений не отражает реальную картину напряженности внутрисемейных отношений. По различным причинам пострадавшие редко обращаются в правоохранительные органы. В этой ситуации функции по защите жертв насилия и минимизации последствий противоправной деятельности возлагаются на социальные службы", - отметили в Генпрокуратуре. В этой связи все субъекты профилактики, включая исполкомы, органы и учреждения образования, соцзащиты, здравоохранения, а также общественные объединения генпрокурором нацелены на индивидуальную профилактическую работу, вовлечение в формирование благоприятной социальной среды и атмосферы уважения к закону.-0-