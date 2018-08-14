Работникам предприятий и организаций для подготовки детей к школе оказана помощь на Br134, 4 тыс.

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятиями и организациями в соответствии с коллективными договорами, иными локальными актами оказана помощь по месту работы родителей, воспитывающих детей, 1 333 семьям (2 841 ребенок) на сумму Br134, 4 тыс., сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства образования.

Согласно Государственной программе "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь" на 2016-2020 годы оказывается помощь семьям, воспитывающим троих и более детей, на каждого учащегося, обучающегося в учреждениях общего среднего и специального образования (на уровне общего среднего образования), в размере до 30% бюджета прожиточного минимума. Такая помощь уже оказана 8105 семьям (16660 детей) на сумму Br670,1 тыс., рассказали в ведомстве.

В министерстве отметили, что также оказана помощь 2 206 малообеспеченным семьям, воспитывающим 4683 ребенка (в том числе многодетным), на сумму около Br1,489 млн в виде единовременных и ежемесячных социальных пособий на приобретение одежды, обуви, школьных принадлежностей.

Из средств внебюджетного фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты оказана помощь 310 семьям, воспитывающим детей-инвалидов и семьям, в которых родители или один из родителей являются нетрудоспособными (инвалидами, пенсионерами), на сумму Br39,9 тыс.

Через салоны "Милосердие" территориальных центров социального обслуживания населения гуманитарная помощь предоставлена 1 151 семье (3 065 детей) на сумму Br63,4 тыс.

К учебным занятиям в 2018/2019 учебном году приступят 15 тыс. 615 детей, признанных находящимися в социально опасном положении, 186 тыс. 171 ребенок из многодетных семей, 14 тыс. 625 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщили в пресс-службе.

В регионах страны с июня по сентябрь 2018 года проходят благотворительные акции "От сердца к сердцу", "Соберем портфель первокласснику", "Подари радость детям", "В школу с добрым сердцем", "С Белой Русью в первый класс!", "Офицеры - детям", "Профсоюзы - детям", организаторами которых выступили структурные подразделения городских, районных исполнительных комитетов, местных администраций районов в городах, учреждения образования, члены БРСМ, РОО "Белая Русь", комиссии по делам несовершеннолетних, территориальные центры социального обслуживания населения, депутатский корпус, предприятия и организации, местные благотворительные фонды, общественные организации, профсоюзные организации, военнослужащие. Во время благотворительных акций будет оказана помощь в виде канцелярских товаров, детской одежды и обуви для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей из малообеспеченных, неполных, многодетных семей, детей, признанных находящимися в социально опасном положении.-0-