Радиационный фон в Беларуси из-за пожара вблизи ЧАЭС не изменился

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Радиационный фон на территории Беларуси не изменился из-за пожара вблизи ЧАЭС. Такая информация размещена на сайте МЧС Беларуси.

По запросу МЧС Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды представил информацию, в соответствии с которой сегодня, по данным стационарных пунктов наблюдения радиационного мониторинга и измерительных пунктов автоматизированной системы контроля, расположенной в приграничных районах в зоне влияния ЧАЭС, радиационная обстановка стабильная. Превышения уровней мощности дозы гамма-излучения многолетними значениями не зафиксировано.

"Синоптическая ситуация в южных регионах республики 5-6 июня (направление ветра "северо-запад", скорость 4-6 м/с) не будет способствовать переносу воздушных масс на территорию республики. В целях усиления контроля радиационной обстановки Белгидрометом с 5 июня усилен режим работы службы радиационно-экологического мониторинга на территории Гомельской области", - говорится в сообщении.

Работники Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси находятся в контакте с украинскими коллегами. В настоящее время работы по ликвидации пожара продолжаются. Помимо 131 человека, работающего на земле, к ликвидации привлечена авиация. Информацию о результатах радиационного мониторинга можно получить на сайте rad.org.by.

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