Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений в Беларуси превышает 90% - МВД

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений в Беларуси превышает 90%. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Анатолий Сакович, передает корреспондент БЕЛТА.

Анатолий Сакович отметил, что белорусский уголовный розыск демонстрирует хорошие результаты. "Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений превышает 90%. Это говорит о том, что сотрудники УГРО работают эффективно", - подчеркнул он.

Начальник управления пояснил, что высокой раскрываемости по линии уголовного розыска удалось достичь благодаря тщательному подбору кадров. Штат оперативной службы комплектуется в основном только из выпускников Академии МВД и Могилевского института МВД. Свою роль играет достойная материально-техническая база.

В этом году уголовному розыску Беларуси исполняется 100 лет. К вековому юбилею, который будет отмечаться 5 октября, подготовлен ряд мероприятий, в том числе спортивные и духовно-просветительские.-0-