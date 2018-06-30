Распространение некоторых иностранных телепрограмм в Беларуси прекращается

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Распространение телепрограмм CBS Drama, Е! (ранее DIVA Universal), Universal Channel, "Бестселлер+", "Боец", "Киносоюз", "СТРАНА", "ТВ-3 Россия", "HD Кино 2", Luxury World и "Инва Медиа ТВ" прекращается в Беларуси. Информация об этом размещена на сайте Министерства информации, сообщает БЕЛТА.

В соответствии с абзацем 3 пункта 41 постановления Совета Министров от 2 декабря 2008 года №1849 "Об утверждении положения о порядке выдачи разрешения на распространение продукции иностранного средства массовой информации" оператор электросвязи не позднее чем за 15 рабочих дней до истечения срока действия разрешения на распространение продукции иностранного средства массовой информации обязан обратиться в Министерство информации с заявлением о выдаче разрешения на распространение этого иностранного СМИ.

"В связи с тем, что по состоянию на 30 июня 2018 года ни один оператор электросвязи не обратился в Министерство информации за продлением разрешений на распространение телепрограмм CBS Drama, Е! (ранее DIVA Universal), Universal Channe", "Бестселлер+", "Боец", "Киносоюз", "СТРАНА", "ТВ-3 Россия", "HD Кино 2", Luxury World и "Инва Медиа ТВ", данные телепрограммы исключаются из списка иностранных средств массовой информации, получивших разрешение. Распространение указанных телепрограмм с 1 июля 2018 года на территории Беларуси является недопустимым в соответствии с законом "О средствах массовой информации", - говорится в сообщении.

Наличие иностранного средства массовой информации в списке иностранных СМИ, получивших разрешение на распространение, освобождает иных лиц, уполномоченных на распространение этого иностранного СМИ, от получения соответствующего разрешения.-0-