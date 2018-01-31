Распространение телепрограммы "Дамский клуб" прекращено из-за нарушения законодательства о рекламе

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Распространение телепрограммы "Интерактивный телевизионный канал "Дамский клуб" прекращено из-за нарушения законодательства о рекламе, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации Беларуси.

“В ходе проведенного совместно с Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь анализа контента телепрограммы "Интерактивный телевизионный канал "Дамский клуб" выявлено, что в нем содержатся ненадлежащая реклама, а также отдельные телепередачи, нарушающие требования Закона Республики Беларусь от 10 мая 2007 года "О рекламе", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Согласно статье 20 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2008 года "О средствах массовой информации" размещение (распространение) рекламы в средствах массовой информации осуществляется в соответствии с законодательством страны о рекламе.

Действие разрешения на распространение продукции иностранного средства массовой информации прекращается в случае несоответствия продукции иностранного СМИ требованиям, предусмотренным для выдачи разрешения.

“Учитывая выявленные в деятельности телепрограммы нарушения законодательства о рекламе, Мининформом принято решение о признании утратившим силу разрешения на распространение телепрограммы "Интерактивный телевизионный канал "Дамский клуб". Данное решение вступает в силу 5 февраля 2018 года", - отмечается в сообщении.

Распространителям телепрограммы "Интерактивный телевизионный канал "Дамский клуб" на территории Беларуси необходимо в срок до 5 февраля принять меры по реализации решения, в том числе в части прекращения распространения телепрограммы.-0-