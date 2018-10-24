Расследование убийств прошлых лет требует выработки новых форм и методов работы - СК

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организация расследования убийств прошлых лет требует дальнейшего совершенствования, выработки новых форм и методов работы. Об этом говорилось на заседании коллегии Следственного комитета, сообщили в ведомстве.

Заседание коллегии, посвященное вопросам расследования уголовных дел об убийствах прошлых лет, прошло в центральном аппарате Следственного комитета. В качестве приглашенных в мероприятии приняли участие заместитель генерального прокурора Алексей Стук и первый заместитель министра внутренних дел Иван Подгурский.

На территории Беларуси с послевоенного 1945 по 2017 год зарегистрировано более 38,7 тыс. убийств. Наибольшее количество было зафиксировано в 1998 году - 1228, наименьшее - в 1954-м (125). Показатель прошлого года (348) соответствует ситуации в стране в первой половине 70-х годов прошлого века, когда регистрировалось от 300 до 350 убийств. "На протяжении последних лет уровень раскрываемости убийств растет, при этом более тысячи уголовных дел данной категории остаются нераскрытыми. За шесть с половиной лет деятельности Следственного комитета их остаток уменьшился на 235 (или 16,5%) и составляет 1191 дело. Но, несмотря на большой объем работы, организация расследования убийств прошлых лет требует дальнейшего совершенствования, выработки новых форм и методов работы", - отметили в СК.

Председатель Следственного комитета Иван Носкевич заявил, что необходимо вернуться к каждому нераскрытому убийству и принять все возможные меры для установления виновных. При этом нужно повысить роль в этом аспекте следственных управлений, а также межведомственных рабочих групп.

На заседании было отмечено, что наиболее активно, эффективно и результативно работа по анализируемому направлению велась главным следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета, а также подразделениями ведомства Минска, Гомельской и Брестской областей. Ряду подразделений центрального аппарата поручено подготовить методические рекомендации для организации работы по уголовным делам об убийствах прошлых лет и с вещественными доказательствами по ним. Также поручено продолжить оказание практической и методической помощи территориальным отделам Следственного комитета. "Руководители на местах должны обеспечить планомерное, качественное расследование уголовных дел об убийствах и навести порядок с вещественными доказательствами. Полагаю, что значительное число таких уголовных дел должны расследоваться в следственных управлениях УСК, а наиболее сложные - передаваться в главное следственное управление", - подчеркнул Иван Носкевич.

В завершение мероприятия состоялась церемония вручения погон и наград сотрудникам Следственного комитета.-0-