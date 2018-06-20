Равков и Карпенко обсудили совершенствование работы центров допризывной подготовки

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны генерал-лейтенант Андрей Равков и министр образования Игорь Карпенко во время встречи обсудили вопросы совершенствования работы центров допризывной подготовки, функционирующих в учреждениях среднего образования, сообщили БЕЛТА в военном ведомстве.
Во время беседы, состоявшейся после ознакомления с работой центров допризывной подготовки Советского и Ленинского районов, действующих в минских средних школах №122 и №47, министры обсудили вопросы улучшения качества подготовки молодых людей к службе в Вооруженных Силах, воспитания у них чувства личной ответственности перед государством, мотивации к военной службе, поступления в военные учебные заведения.
"Центры допризывной подготовки являются средоточием военно-патриотического воспитания юных граждан нашей страны. Учащиеся постигают азы военной науки, военно-медицинской подготовки, другие армейские премудрости. Совершенствование их деятельности необходимо осуществлять с учетом современных требований, они должны работать на конкретный результат, добиваясь повышения интереса молодых людей к службе в армии", - отметили в Министерстве обороны.-0-
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