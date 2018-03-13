Равков: объединение воинов-интернационалистов внесло вклад в укрепление государственности

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский Союз ветеранов войны в Афганистане внес весомый вклад в сохранение и укрепление государственности. Об этом сегодня заявил министр обороны генерал-лейтенант Андрей Равков на торжественном собрании, посвященном 25-летию союза, передает корреспондент БЕЛТА.

"Объединение воинов-интернационалистов внесло весомый вклад в сохранение и укрепление государственности страны. Союз ветеранов войны в Афганистане сохранил сплоченность своих рядов и сегодня активно участвует в укреплении государства, патриотическом воспитании граждан страны", - сказал Андрей Равков.

"В Беларуси официально признана высокая социальная роль подвига воинов-интернационалистов. Никому не удастся переписать историю, принизить роль тех, кто первым принял вызов сил, которые сегодня называются международным терроризмом. Опыт Афганской войны важен для современного военного строительства, так как уже тогда, в 80-е годы прошлого века, он показал направления развития форм и способов военного противоборства, во многом предопределив развитие военного дела в будущем. Именно эта война дала советским войскам фактически первый в мире опыт подготовки и ведения операций и боев против иррегулярных формирований столь значительного масштаба", - отметил министр обороны.

В свою очередь председатель Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане генерал-майор запаса Валерий Гайдукевич сказал, что в Беларуси проживают более 20 тыс. участников боевых действий в Афганистане. "Сейчас Союз ветеранов войны в Афганистане объединяет более 12 тыс. человек. В организацию, как правило, приходят те, у кого возникают жизненные проблемы - сложности с определением инвалидности, обеспечением медикаментами. У нас ищут помощи и поддержки. Мы стараемся их оказать", - подчеркнул Валерий Гайдукевич.-0-

Министр обороны Андрей Равков поздравляет председателя общественного объединения Валерия Гайдукевича.

Фото Рамиля Насибулина.