24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развитие инклюзии и комфортной среды для инвалидов планируется отразить в законодательстве Беларуси, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Тамара Красовская.

В Беларуси разрабатывается проект поправок в законы по вопросам социальной защиты инвалидов. Законодательство совершенствуется в целях реализации Конвенции о правах инвалидов, к которой страна присоединилась в 2015 году. Основные подходы и предложения заинтересованных сторон изучались на выездном заседании профильной комиссии, которое прошло в Белорусском протезно-ортопедическом восстановительном центре. Во встрече приняли участие представители Минтруда и соцзащиты, Минстройархитектуры, Минжилкомхоза, Минздрава, Минобразования, Национального центра законодательства и правовых исследований, а также общественных объединений, которые представляют интересы людей с ограниченными возможностями. "На заседании участники обсудили подходы по введению понятий "дискриминация по признаку инвалидности", "абилитация", "разумное приспособление", "универсальный дизайн", приведения термина "инвалидность" в соответствие с Конвенцией о правах инвалидов, Речь шла о совершенствовании существующих норм, направленных на развитие условий для участия инвалидов во всех сферах жизнедеятельности общества, для реализации ими своего потенциала, а также на оказание людям с ограниченными возможностями помощи и поддержки в чрезвычайных ситуациях с учетом их индивидуальных потребностей", - рассказала Тамара Красовская.

Представители министерств во время дискуссии сделали акцент на совершенствовании законодательства в части закрепления инклюзивного образования, обеспечения доступности объектов строительства, создания комфортной и безопасной среды жизнедеятельности для инвалидов. Кроме того, участники встречи подробно остановились на формировании безбарьерной среды в жилищном фонде, на критериях установления группы инвалидности, развитии процентной системы определения инвалидности, разработке форм индивидуальной программы реабилитации (абилитации).

Обсуждались также вопросы, касающиеся рекомендаций медико-социальной экспертизы, создания условий для обучения инвалидов по зрению, переоборудования жилых помещений, находящихся в собственности людей с ограниченными возможностями, порядка обмена жилья инвалидам-колясочникам на то, в котором создана безбарьерная среда.

По словам Тамары Красовской, поступившие в ходе заседания предложения будут дополнительно проработаны рабочей группой по подготовке законопроекта "Об изменении законов по вопросам социальной защиты инвалидов".-0-